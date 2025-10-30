Erste Schätzungen: MEGMILK SNOW BRAND veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MEGMILK SNOW BRAND öffnet voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 166,41 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 191,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MEGMILK SNOW BRAND 57,16 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 163,05 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 159,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 354,35 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 205,93 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 630,00 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 615,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at