Ausblick: Mekonomen AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mekonomen AB lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mekonomen AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,01 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 74,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,03 SEK erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,97 Prozent auf 4,31 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,40 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,93 SEK, gegenüber 7,74 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 18,15 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 18,05 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at