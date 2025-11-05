Melco Crown Entertainment Aktie
WKN DE: A0LF1J / ISIN: US5854641009
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Melco Crown Entertainment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Melco Crown Entertainment wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,132 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Melco Crown Entertainment in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden USD im Vergleich zu 1,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 5,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
