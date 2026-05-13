Merlin Aktie
WKN DE: A42311 / ISIN: US5901061003
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Merlin präsentiert Quartalsergebnisse
Merlin wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 3,0 Millionen USD für Merlin, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,400 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 25,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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13.05.26
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