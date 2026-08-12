Merlin Aktie
WKN DE: A42311 / ISIN: US5901061003
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Merlin legt Quartalsergebnis vor
Merlin wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,275 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Merlin noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,720 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,180 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merlin Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Merlin legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Merlin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Merlin präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Merlin Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Merlin Inc Registered Shs
|4,16
|-5,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.