Ausblick: Miami International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Miami International stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,296 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 61,58 Prozent auf 106,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 276,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 407,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
