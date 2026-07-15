Ausblick: Micro Systemation (B) legt Quartalsergebnis vor

Micro Systemation (B) gibt am 16.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,780 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Micro Systemation (B) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 107,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 80,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,93 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,66 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 529,0 Millionen SEK, gegenüber 461,8 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at