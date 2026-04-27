Micro Systemation AB Aktie

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WKN: 931444 / ISIN: SE0000526626

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Micro Systemation (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Micro Systemation (B) lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Micro Systemation (B) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 101,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 94,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,32 SEK im Vergleich zu 2,66 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 518,0 Millionen SEK, gegenüber 461,8 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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