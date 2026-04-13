Erste Schätzungen: Micro Systemation (B) legt Quartalsergebnis vor

Micro Systemation (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Micro Systemation (B) -0,150 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 101,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 7,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Micro Systemation (B) einen Umsatz von 94,1 Millionen SEK eingefahren.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,32 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,66 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 518,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 461,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at