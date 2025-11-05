Middleby CorpShs Aktie
WKN: 923608 / ISIN: US5962781010
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Middleby legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Middleby wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Middleby ein EPS von 2,11 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,86 Prozent auf 960,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Middleby noch 942,8 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,89 USD, gegenüber 7,90 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,88 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Middleby CorpShs
|105,00
|-0,94%
