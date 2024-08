Ausblick: Millicom International Cellular mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Millicom International Cellular wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,645 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,350 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Millicom International Cellular mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 89,94 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD im Vergleich zu -5,080 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden USD, gegenüber 60,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.

