Ausblick: Mission Produce stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mission Produce gibt am 18.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mission Produce noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mission Produce in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 293,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 354,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,705 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at