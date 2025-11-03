MISTRAS Group Aktie
WKN DE: A0Q9U5 / ISIN: US60649T1079
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: MISTRAS Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MISTRAS Group wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,290 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MISTRAS Group 0,200 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 189,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MISTRAS Group einen Umsatz von 182,7 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,705 USD, gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 717,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 729,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
