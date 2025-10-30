Ausblick: Mitsubishi Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Electric präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,505 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Electric noch 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,96 Milliarden USD gegenüber 9,09 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 36,22 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at