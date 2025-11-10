Mitsui Chemicals Aktie

Ausblick: Mitsui Chemicals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui Chemicals lässt sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsui Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 81,17 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 22,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mitsui Chemicals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 412,38 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 278,06 JPY, gegenüber 170,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1.730,86 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.809,16 Milliarden JPY generiert wurden.

