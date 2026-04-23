Moog Aktie

Moog für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865511 / ISIN: US6153942023

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Moog präsentiert Quartalsergebnisse

Moog wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,36 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 34,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,75 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 934,8 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,33 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,28 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,86 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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