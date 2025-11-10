Ausblick: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,337 USD. Dies würde einem Zuwachs von 124,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 0,150 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,35 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 19,47 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 76,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 74,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at