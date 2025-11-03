Ausblick: Multiconsult ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Multiconsult ASA präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,63 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Multiconsult ASA 2,95 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Multiconsult ASA 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,21 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Multiconsult ASA 1,35 Milliarden NOK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,90 NOK, gegenüber 15,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 5,73 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,35 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at