Nanoform Finland Aktie
WKN DE: A2P5N7 / ISIN: FI4000330972
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nanoform Finland mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nanoform Finland wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,060 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,060 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.
Im abgelaufenen Quartal soll Nanoform Finland nach der Prognose von 1 Analyst 1,2 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 55,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen EUR umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,247 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,280 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 4,2 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
