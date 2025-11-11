Ausblick: Nanoform Finland mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nanoform Finland wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,060 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,060 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal soll Nanoform Finland nach der Prognose von 1 Analyst 1,2 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 55,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,247 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,280 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 4,2 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at