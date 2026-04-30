NatWest Group Aktie
WKN DE: A3DTEY / ISIN: US6390572070
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: NatWest Group präsentiert Quartalsergebnisse
NatWest Group wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,441 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,80 Milliarden USD – ein Minus von 38,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NatWest Group 9,39 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,79 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 39,90 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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