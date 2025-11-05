NCR Aktie
Ausblick: NCR stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NCR wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,211 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll NCR nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 668,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 711,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,791 USD, gegenüber 6,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,83 Milliarden USD generiert wurden.
