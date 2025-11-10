Ausblick: NCsoft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NCsoft äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3541,66 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1339,000 KRW je Aktie erzielt worden.

20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 367,31 Milliarden KRW gegenüber 401,94 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,62 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2535,58 KRW, wohingegen im Vorjahr noch 4728,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.560,53 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.578,12 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at