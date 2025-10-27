NCsoft Aktie

NCsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 626807 / ISIN: KR7036570000

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: NCsoft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NCsoft wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3541,66 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NCsoft -1339,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 367,31 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 401,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2535,58 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4728,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.560,53 Milliarden KRW, gegenüber 1.578,12 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NCsoft Corpmehr Nachrichten

Analysen zu NCsoft Corpmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

NCsoft Corp 217 500,00 2,11% NCsoft Corp

