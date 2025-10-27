NCsoft Aktie
WKN: 626807 / ISIN: KR7036570000
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: NCsoft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NCsoft wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3541,66 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NCsoft -1339,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 367,31 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 401,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2535,58 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4728,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.560,53 Milliarden KRW, gegenüber 1.578,12 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NCsoft Corpmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: NCsoft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: NCsoft gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: NCsoft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: NCsoft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.25
|Erste Schätzungen: NCsoft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu NCsoft Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NCsoft Corp
|217 500,00
|2,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.