Ausblick: NEC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NEC präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 33,35 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NEC 14,48 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 819,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 796,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 170,72 JPY je Aktie, gegenüber 131,50 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 3.517,31 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3.423,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

