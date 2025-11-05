Nelnet Aktie

WKN: 911438 / ISIN: US64031N1081

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nelnet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nelnet äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Nelnet für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 518,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 371,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 7,05 USD, gegenüber 4,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nelnet Inc. 130,48 1,30% Nelnet Inc.

