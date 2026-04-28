Neste Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh Aktie
WKN DE: A14W0Z / ISIN: US64104Y1064
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Neste legt Quartalsergebnis vor
Neste wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,301 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,68 Prozent auf 5,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 24,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,37 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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