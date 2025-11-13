Net Protections Holdings Aktie

WKN DE: A3C8TR / ISIN: JP3758270007

13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Net Protections stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Net Protections präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Net Protections für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,57 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Net Protections in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,17 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,76 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,86 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 25,62 Milliarden JPY, gegenüber 22,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

