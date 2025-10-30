Net Protections Holdings Aktie

WKN DE: A3C8TR / ISIN: JP3758270007

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Net Protections verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Net Protections wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,43 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Net Protections mit einem Umsatz von insgesamt 6,17 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,15 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,76 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 13,86 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,62 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
