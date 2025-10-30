Erste Schätzungen: Net Protections verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Net Protections wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,43 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Net Protections mit einem Umsatz von insgesamt 6,17 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,15 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,76 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 13,86 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,62 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at