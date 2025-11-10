Ausblick: NEXON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NEXON äußert sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,207 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,91 Prozent verringert. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,78 Prozent auf 819,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 908,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,799 USD, gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 3,11 Milliarden USD im Vergleich zu 2,95 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at