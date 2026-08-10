NextNav Aktie
WKN DE: A3C8W0 / ISIN: US65345N1063
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: NextNav gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NextNav wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,155 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,33 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 USD, gegenüber -1,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NextNav Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: NextNav gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: NextNav mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: NextNav stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.03.26
|Ausblick: NextNav zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu NextNav Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NextNav Inc Registered Shs
|16,31
|8,73%