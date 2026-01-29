Ausblick: NGK Spark Plug legt Quartalsergebnis vor

NGK Spark Plug wird am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 122,33 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 121,21 JPY erwirtschaftet worden.

NGK Spark Plug soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,87 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 500,11 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 466,34 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 706,24 Milliarden JPY, gegenüber 652,99 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at