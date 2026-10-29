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WKN: 867337 / ISIN: JP3756200006

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: NIFCO präsentiert Quartalsergebnisse

NIFCO lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NIFCO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 22,90 JPY gegenüber 45,62 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 90,95 Milliarden JPY gegenüber 87,57 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 182,48 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 180,72 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 369,07 Milliarden JPY, gegenüber 352,65 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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