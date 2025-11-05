Ausblick: NIKON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NIKON wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,074 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NIKON ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,464 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,120 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,69 Milliarden USD im Vorjahr.

