Ausblick: Ninebot präsentiert Quartalsergebnisse

Ninebot wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ninebot im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,467 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,840 CNY je Aktie gewesen.

Ninebot soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 CNY im Vergleich zu 2,47 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 27,03 Milliarden CNY, gegenüber 21,19 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at