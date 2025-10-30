Ningbo Haitian Precision Machinery Aktie
Ausblick: Ningbo Haitian Precision Machinery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ningbo Haitian Precision Machinery wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,194 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 15,30 Prozent auf 684,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Haitian Precision Machinery noch 808,1 Millionen CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,00 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,57 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,33 Milliarden CNY im Vorjahr.
