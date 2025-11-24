Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NIO veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,596 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,16 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,61 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -7,031 CNY je Aktie, gegenüber -1,530 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 32 Analysten durchschnittlich auf 91,05 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 9,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at