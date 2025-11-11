Ausblick: NIPPON EXPRESS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIPPON EXPRESS wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass NIPPON EXPRESS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,86 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 26,97 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll NIPPON EXPRESS 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 648,58 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NIPPON EXPRESS 650,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 140,56 JPY, gegenüber 121,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2.612,09 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.577,64 Milliarden JPY generiert wurden.

