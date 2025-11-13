Ausblick: Nippon Shinyaku stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Shinyaku lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shinyaku die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 80,00 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 90,69 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 352,53 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 483,40 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 166,53 Milliarden JPY, gegenüber 160,23 Milliarden JPY im Vorjahr.

