NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: NIQ Global Intelligence stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NIQ Global Intelligence stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,052 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NIQ Global Intelligence -0,740 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll NIQ Global Intelligence nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 1,02 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,08 Milliarden USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,351 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 4,14 Milliarden USD, gegenüber 4,30 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
