Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIQ Global Intelligence stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,052 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,740 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll NIQ Global Intelligence 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,02 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NIQ Global Intelligence 1,08 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,351 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,700 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,14 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,30 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

