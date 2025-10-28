Ausblick: Nordic Semiconductor ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nordic Semiconductor ASA wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,054 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,340 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 177,7 Millionen USD für Nordic Semiconductor ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,70 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,150 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 662,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,50 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at