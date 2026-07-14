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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Note A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Note A wird am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,71 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Note A einen Gewinn von 2,65 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,22 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 24,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Note A einen Umsatz von 980,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,19 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,89 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,67 Milliarden SEK, gegenüber 3,81 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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