Ausblick: NOVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NOVA wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,15 USD aus. Im letzten Jahr hatte NOVA einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 24,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 222,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,75 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 871,9 Millionen USD, gegenüber 672,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
