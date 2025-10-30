NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in NOVA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NOVA-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 97,182 NOVA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2025 auf 351,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 167,15 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 34 167,15 USD, was einer positiven Performance von 3 316,72 Prozent entspricht.

Insgesamt war NOVA zuletzt 10,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at