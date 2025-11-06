NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit NOVA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das NOVA-Papier bei 191,31 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NOVA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,271 NOVA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NOVA-Papiers auf 342,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 888,24 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 78,88 Prozent.

Der Marktwert von NOVA betrug jüngst 10,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at