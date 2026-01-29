Ausblick: NS Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

NS Solutions präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 43,78 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 44,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 94,25 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 162,01 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 147,84 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 381,57 Milliarden JPY, gegenüber 338,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at