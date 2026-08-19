Odfjell a Aktie
WKN: 873204 / ISIN: NO0003399909
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell A legt Quartalsergebnis vor
Odfjell A wird am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Odfjell A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,422 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,22 NOK je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 220,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,90 Milliarden NOK erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie, gegenüber 20,39 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 864,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Odfjell ASAShs -A-
|
19.08.26
|Ausblick: Odfjell A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Odfjell A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Odfjell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Odfjell A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Odfjell ASAShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Odfjell ASAShs -A-
|10,28
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.