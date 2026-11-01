Ausblick: Offerpad Solutions A präsentiert Quartalsergebnisse

Offerpad Solutions A stellt am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,713 USD gegenüber -3,700 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Offerpad Solutions A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 92,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 30,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Offerpad Solutions A 132,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,194 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -15,000 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 391,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 567,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net