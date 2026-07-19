Erste Schätzungen: Offerpad Solutions A legt Quartalsergebnis vor

Offerpad Solutions A wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Offerpad Solutions A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,872 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 46,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 85,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 160,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,426 USD, wohingegen im Vorjahr noch -15,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 412,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 567,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at