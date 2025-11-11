Oi Aktie
Ausblick: Oi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Oi öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,887 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 474,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 377,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -2,374 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 109,27 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 590,0 Millionen USD in den Büchern standen.
